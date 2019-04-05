"На трезвую голову довел страну до ручки": Саакашвили заверил, что Порошенко не алкоголик

5 апреля 2019, 13:51

Политик прокомментировал сдачу анализов кандидатами в президенты.

Саакашвили
Саакашвили заявил, что Порошенко - не алкоголик / Reuters

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили отреагировал на сдачу анализов кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко 5 апреля.

На своей странице в Facebook политик заверил, что действующий президент – не алкоголик, и он осознанно "довел страну до ручки".

"Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик. Проблема в том, что это он на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на жульничество и неэффективность управления. Это проверяется жизнью и, увы, немногие проходят эту проверку успешно", - написал экс-президент Грузии.

/ facebook.com/SaakashviliMikheil

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов в Украине 2019. Во второй тур выборов, который состоится 21 апреля, прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Позже Зеленский записал видеообращение к Порошенко, в котором позвал президента на дебаты на стадионе НСК Олимпийский в Киеве и выдвинул ряд условий, в частности, о сдаче анализов. Глава государства принял вызов оппонента, и уже 5 апреля кандидаты сдали анализы.

Дебаты Зеленского с Порошенко

Согласно подсчетам всех 100% бюллетеней, в первом туре выборов президента Украины 2019 победили шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса). Таким образом, именно они выходят во второй тур. И теперь общественность ожидает, что они проведут дебаты.

Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов — мол "не о чем будет дебатировать".

Тем не менее, 3 апреля Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь — нет. Я — это не Вы в 2014 году [Тогда на внеочередных выборах Порошенко отказался дебатировать с Юлией Тимошенко]", — заявил Зеленский.

И сразу назвал условия дебатов: они должны состояться на киевском стадионе НСК Олимпийский и в присутствии журналистов и телерепортеров.

В ответ 4 апреля Порошенко согласился провести дебаты на киевском стадионе НСК Олимпийский.

"…стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — заявил президент.

На самом НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко: там заявили, что официальных заявок к ним не поступало, а если таковые поступят, то их будут рассматривать в рабочем порядке. Позднее на НСК Олимпийский назвали главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский, но, в принципе, провести мероприятие согласны. 

Дебаты Зеленского и Порошенко: дата

По закону, дебаты должны состояться 19 апреля. При этом они транслируются "в промежутке между 19 и 22 часами", уточнил глава НОТУ Зураб Аласания.

Дебаты Зеленского и Порошенко: формат

Общественное хочет формат, чтобы на дебатах присутствовали эксперты и журналисты. Однако штабы политиков могут потребовать иной формат:

  • с участием представителей СМИ и экспертов,
  • модерация между ними,
  • дебаты в несколько туров.

"Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране — по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", — заявил Аласания.

При этом он уже отметил, что Порошенко придется ставить ограничения во времени, ведь тот является активным риториком.

Дебаты Зеленского и Порошенко: что будет в случае отказа

Наказание кандидата за отказ участвовать в дебатах в Украине не предусмотрено.

"Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – пояснил Аласания.

При этом в Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.

Ранее Зеленский и Саакашвили обменялись заявлениями о желаемом сотрудничестве.

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