"На трезвую голову довел страну до ручки": Саакашвили заверил, что Порошенко не алкоголик

Саакашвили заявил, что Порошенко - не алкоголик / Reuters

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили отреагировал на сдачу анализов кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко 5 апреля.

На своей странице в Facebook политик заверил, что действующий президент – не алкоголик, и он осознанно "довел страну до ручки".

"Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик. Проблема в том, что это он на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на жульничество и неэффективность управления. Это проверяется жизнью и, увы, немногие проходят эту проверку успешно", - написал экс-президент Грузии.

/ facebook.com/SaakashviliMikheil

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов в Украине 2019. Во второй тур выборов, который состоится 21 апреля, прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Позже Зеленский записал видеообращение к Порошенко, в котором позвал президента на дебаты на стадионе НСК Олимпийский в Киеве и выдвинул ряд условий, в частности, о сдаче анализов. Глава государства принял вызов оппонента, и уже 5 апреля кандидаты сдали анализы.

Ранее Зеленский и Саакашвили обменялись заявлениями о желаемом сотрудничестве.