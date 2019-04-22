Экс-соратник Януковича Портнов анонсировал свое возвращение в Украину

Виктор Янукович и Андрей Портнов / фото: ipress.ua

Беглый экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о своих намерениях вернуться в Украину.

Такими планами Портнов поделился в эфире телеканала Наш, оценивая результаты президентских выборов в Украине.

"Да, обязательно. Я в мае месяце буду в Украине", - заявил Портнов, отвечая на вопрос, возвращается ли он из-за границы.

Ранее бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил о намерении вернуться в Украину.

Как известно, в 2014 году в прокуратуре заявляли об уголовных производствах против Андрея Портнова.