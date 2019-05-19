"Доказательства есть?": Луценко ответил критикам на возвращение Портнова

Юрий Луценко официальную информацию комментирует в комментариях соцсетей / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в комментариях в соцсетях отреагировал на возвращение в Украину бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

"Юрий Луценко, я правильно понимаю, что Вы все еще в должности генерального прокурора? И именно при Вашем бездействии сегодня прилетел Портнов и пошел свободно гулять?", - спросил в Facebook директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

Луценко в комментариях поинтересовался, имеется ли у его критика доказательства, подтверждающие преступления топ-чиновника времен Януковича.

"А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?", — спросил генпрокурор.

Андрусив парировал, что "нормально было бы, чтобы Портнова допросили даже на основе имеющейся информации о его причастности к законам 16 января, которые привели к эскалации и первых смертям".

Напомним, вернувшийся в Украину экс-замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о намерении подать заявления в НАБУ и ГБР о якобы совершенных преступлениях Петром Порошенко и людьми из его окружения.