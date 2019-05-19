"Будет сидеть": экс-соратник Януковича грозит тюрьмой Порошенко и его окружению

Петру Порошенко пригрозили тюрьмой / Reuters

Вернувшийся в Украину экс-замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о намерении подать заявления в НАБУ и ГБР о якобы совершенных преступлениях Петром Порошенко и людьми из его окружения.

"В главном фокусе, как говорит экс-замглавы АП, те злоупотребления, которые вызывали наибольший резонанс в обществе. Это хищения в армии, история с оборонным заказом завода "Кузня на Рыбальском" и продажи этого актива за 300 миллионов долларов, а также панамские оффшоры пятого президента", - подчеркнул о н в интервью Стране.

Он рассчитывает, что украинские суды удовлетворят ходатайства прокуроров о взятии под стражу Порошенко. При этом он также считает необходимым обеспечение ареста имущества уходящего президента и его активов, в том числе в оффшорной юрисдикции.

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Кроме Порошенко бывший соратник Януковича также пригрозил преследованием главе фракции БПП в парламенте Артуру Герасимову, главе фракции Народного Фронта Максиму Бурбаку, бывшему замглавы Администрации президента Алексею Филатову, нардепу Сергею Пашинскому и коммерсантам-чиновникам из окружения Порошенко.

Портнов добавил, что Портнов заявил, что не видит себя в системе органов власти при президенте Владимире Зеленском.

Напомним, ранее экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили дал совет Зеленскому насчет Порошенко и его "мафиозного клана".