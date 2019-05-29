В Киеве горела Ленинская кузница, которую Тигипко купил у Порошенко и Кононенко

Загорелась Ленинская кузница / mil.in.ua

29 мая, в среду, загорелась Кузница на Рыбальском (бывшая Ленинская кузница). Очевидцы в сети опубликовали снимки с места возгорания на пирсе предприятия.

Наблюдалось очень сильное задымление, его было видно с расстояния в несколько километров.

В 11:19 спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

Сообщается, что в 10:33 пожар был локализован.

По прибытию пожарных было установлено, что горит трюм пришвартованного корабля на площади 100 кв. м.

Предварительно на корабле проводились сварочные работы.

Отметим, что в ноябре 2018 года Кузница на Рыбальском официально перешла к Тигипко. Корпоративные инвестфонды Прайм Эссетс Капитал и ВИК, акционерами которых являются Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, 15 ноября 2018 года подписали пакет документов о продаже ЧАО Завод Кузня на Рыбальском с новым владельцем–компанией Эвинз лимитед из группы ТАС, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.

Загорелась Ленинская кузница / dtp.kiev.ua

Напомним, вчера, 28 мая, появились слухи, что Кабмин может возглавить Тигипко, с которым четыре года работал Разумков.

Бывший регионал Сергей Тигипко, с которым в 2010-2014 годах работал Дмитрий Разумков, политконсультант Владимира Зеленского во время президентской гонки и новоиспеченный глава партии Слуга народа, фигурирует в списке наиболее вероятных кандидатов в премьер-министры Украины.