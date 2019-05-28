Кабмин может возглавить Тигипко, с которым четыре года работал Разумков

Тигипко может стать премьер-министром / УНИАН

Бывший регионал Сергей Тигипко, с которым в 2010-2014 годах работал Дмитрий Разумков, политконсультант Владимира Зеленского во время президентской гонки и новоиспеченный глава партии Слуга народа, фигурирует в списке наиболее вероятных кандидатов в премьер-министры Украины.

"Думаю, в команде Зеленского найдутся кандидатуры. Судя по тому, какие заявления делает Юлия Владимировна Тимошенко, она будет предлагать себя на премьера. Есть слухи о том, что и Тигипко рассматривается как один из кандидатов. Будут присматриваться к кандидатуре кого-то из "Нафтогаз Украини", - заявила в кулуарах парламента зампред фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Отметим, в начале апреля 2014 года Сергей Тигипко был исключен из Партии регионов после того, как не согласился с тем, что партия не поддержала его кандидатуру в президенты на выборах 2014 года.

В результате президентских выборов 2014 года Сергей Тигипко занял 5-е место среди всех кандидатов с результатом 5,23%.

По результатам внеочередных выборов Верховной Рады в октябре 2014 года возглавляемая Сергеем Тигипко партия Сильная Украина не прошла в парламент, показав результат 3,11% при проходных 5%.

Напомним, ранее Главред сообщал, что Владимир Гройсман уходит с поста премьера.

Также ранее спикер Андрей Парубий рассказал, когда Рада уволит Гройсмана.

Кроме того, политолог сообщил, кто в Раде забьет гвозди в крышку гроба Гройсмана-премьера.