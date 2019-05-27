Парубий рассказал, когда Рада уволит Гройсмана

Отставку Гройсмана рассмотрят 30 мая / УНИАН

20 мая, сразу после инаугурации Владимира Зеленского, премьер-министр Владимир Гройсман заявил об уходе из правительства. Вопрос об отставке рассмотрит Верховная Рада Украины в четверг 30 мая, заявил спикер парламента Андрей Парубий во время заседания согласительного совета 27 мая.

Парабий объяснил, что согласно украинскому законодательству, народные депутаты имеют 10 дней, чтобы рассмотреть вопрос об отставке Кабинета Министров.

"Верховной Раде предоставляется десять дней, и мы входим в эти десять дней на этой пленарной неделе. Поэтому даю поручение Комитету правовой политики рассмотреть в среду на Комитете, чтобы мы в четверг смогли рассмотреть вопрос об отставке Кабмина и Премьер-министра Украины. Это будет один из ключевых вопросов", - заявил спикер парламента, передает 4tv.ua.

Отметим, что накануне Владимир Гройсман заявил, что до момента проведения досрочных выборов он вместе с командой президента может предпринять важные шаги в политике.

"Но если объединить усилия новоизбранного президента, парламента, правительства, которое работает до очередных парламентских выборов, то мы могли бы сделать ряд важных шагов", - неожиданно высказал желание плодотворно сотрудничать с новым президентом Гройсман в интервью телеканалу ICTV.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что Кабмин может сделать добро для Украины - "взять ручку, бумагу и написать заявление об отставке, если он ничего не может сделать".

Ранее Главред сообщал, что Владимир Гройсман уходит с поста премьера.

Также ранее Владимир Гройсман отказался объединяться с Петром Порошенко.