"Мы разные": Гройсман отказался объединяться с Порошенко

Владимир Гройсман идет в политику с собственной политсилой / Reuters

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении принимать участие в грядущих выборах в Верховную Раду с собственной политической силой.

В эфире телеканала ICTV глава правительства рассказал, что экс-президент Петр Порошенко предлагал ему объединиться и вместе участвовать в выборах в парламент.

"Я принял решение идти самостоятельно и это решение является для меня окончательным. Я считаю, что мы просто разные", - подчеркнул Гройсман.

Глава правительства заявил о намерении участвовать в выборах в Верховную Раду со своей политической силой Украинская стратегия.

"Для меня участие в выборах - не просто желание принимать участие в выборах. У меня четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинцев сильнее. И считаю, что эти шаги должны быть реализованы", - пояснил он.

Я прийняв рішення самостійно балотуватися до Парламенту зі своєю партією "Українська стратегія" В ефірі ICTV разом з Oxana Sokolova поговорили про політичне майбутнє. Я прийняв рішення самостійно балотуватися до Парламенту зі своєю політичною силою Українська стратегія. Наша команда знає, як реалізувати все те, що запропонуємо. Ці кроки будуть робити Україну сильною, а людей – заможними. Я хочу, щоб українці жили в безпеці, з нормальним достатком та мали впевненість у завтрашньому дні. #УкраїнськаСтратегія Опубликовано Volodymyr Groysman Воскресенье, 26 мая 2019 г.

Напомним, Гройсман потребовал от президента Владимира Зеленского незамедлительно внести кандидатуру нового главы правительства и членов Кабмина.

Как ранее сообщалось, после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, Владимир Гройсман принял решение уйти в отставку.