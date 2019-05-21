Гройсман обратился к Зеленскому с просьбой / УНИАН

Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от президента Владимира Зеленского незамедлительно внести кандидатуру нового главы правительства и членов Кабмина.

Отметим, вчера, 20 мая, после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, Владимир Гройсман принял решение уйти в отставку. Он уточнил, что покинет свой пост 22 мая, после заседания правительства в ближайшую среду.

"Я считаю, что новоизбранный президент должен немедленно, я этого требую, немедленно внести кандидатуру нового премьера-министра, нового правительства и работать", - сообщил Гройсман в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Как отметил премьер, данный вопрос Зеленский должен обговорить с лидерами парламентских фракций на ближайшей встрче.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что Кабмин может сделать добро для Украины - "взять ручку, бумагу и написать заявление об отставке, если он он ничего не может сделать".

Сразу после выступления Зеленского в парламенте Гройсман вместе с Порошенко и Парубием заперлись в кабинете и что-то обсуждали.