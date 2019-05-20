Порошенко, Гройсман и Парубий закрылись в кабинете после громкого выступления Зеленского

Порошенко с Парубием и Гройсманом укрылись в кабинете

Теперь уже бывший президент Петр Порошенко, глава Кабинета минстров Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий заперлись в кабинете после инаугурационной речи Владимира Зеленского в Верховной Раде.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Украины Сергей Лещенко.

По его словам, анонс роспуска Верховной Рады стал холодным душем для большинства депутатов.

"До проведения досрочных выборов Зеленский также призвал принять новые законы о выборах, об отмене депутатской неприкосновенности, о незаконном обогащении. После окончания инаугурации в кабинете спикера Андрея Парубия собрались премьер-министр Владимир Гройсман и бывший президент Петр Порошенко. Они собрались думать, что делать дальше", - написал Лещенко.

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Напомним, после инаугурации новый президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду VIII cозыва.