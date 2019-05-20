К чему приведет роспуск Рады Зеленским

Владимир Зеленский на инаугурации / Главред

Я публично оценивал шансы как 52 на 48 в пользу роспуска, то есть, никакой уверенности не было. Потому что не было твердого решения о роспуске в Зе-команде. Часть настаивала на роспуске, часть приводила весомые контраргументы.

Сам Владимир Зеленский считал, что Раду надо распускать. Причем, эта его позиция была в большей степени эмоциональной, чем рациональной: "Народ ждет решительных действий, мы не может обманывать".

Но Зеленский не только принял свое, самостоятельное решение, но и оформил его совершенно нестандартно — объявил о роспуске Рады именно во время инаугурационной речи, которая по традиции состоит из ритуальных обещаний и лозунгов и не содержит конкретики.

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А тут вам обещанные "незручности" для Рады. Немедленно, не взирая на праздничность обстановки и в присутствии зарубежных гостей.

В общем, начинает ярко и сильно. И — главное — наступательно. Удержать такой уровень будет чрезвычайно сложно. Но если удержит, у цивилизованной Украины появится шанс.