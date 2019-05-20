Гройсман уходит с поста премьера

Владимир Гройсман объявил об отставке / twitter.com/vgroysman

Глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман покидает свой пост.

Об этом он заявил на срочном брифинге, который созвал после инаугурационной речи Владимира Зеленского в Верховной Раде.

Он уточнил, что покинет свой пост 22 мая, после заседания правительства в ближайшую среду.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

"Президент сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность за все, что произойдет дальше", - сказал Гройсман.

При этом он заявил, что пойдет на парламентские выборы со своей партией:

"В новом парламенте мы со своими единомышленниками сформируем профессиональную команду", - заверил премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что Кабмин может сделать добро для Украины - "взять ручку, бумагу и написать заявление об отставке, если он он ничего не может сделать".

Сразу после выступления Зеленского в парламенте Гройсман вместе с Порошенко и Парубием заперлись в кабинете и что-то обсуждали.