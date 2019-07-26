Выгнать Кличко из Киева: Гройсман пообещал решить судьбу мэра уже через несколько дней

Владимир Гройсман пообещал решить судьбу Кличко 31 июля / Reuters

Глава украинского правительства Владимир Гройсман, который ранее решил уйти, "не хлопая дверью", пообещал, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко, главы Киевской городской государственной администрации, на ближайшем заседании.

"История проходит абсолютно логично… Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил", - сказал Грйосман в эфире Радио НВ.

Также премьер-министр дал слово, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на заседание правительства для рассмотрения 31 июля.

"Это полномочие президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему", - особо отметил Гройсман.

Читайте также"Су-, су-, судебных": Кличко оконфузился во время телеэфираНапомним. 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин уволить Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Как известно, Кличко занимает пост главы КГГА с 25 июня 2014 года, то есть около пяти лет.

Также ранее градоначальника столицы Украины Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. По информации СМИ, повестка вручена по одному из дел по земельным махинациям, которые были возбуждены по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова.