"Порох очень мешал": Гройсман решил уйти, "не хлопая дверью"

Гройсман готовиться передать власть / kmu.gov.ua

В среду, 24 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина заявил, что все министерства обязаны подготовить отчеты для следующих министров, с информацией о целях, задачах и достижениях, чтобы "не хлопнуть дверью и уйти", а цивилизованно передать власть,

Гройсман отметил, что правительство и премьер-министр сложат полномочия перед новой Верховной Радой на ее первом заседании. Но при этом Гройсман останется исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

"Это абсолютно новая традиция. Не хлопнуть дверью и уйти, а сделать подготовку по каждому министерству, по каждому направлению, какие есть достижения, какие есть проблемы, какие есть политики в сфере этого министерства, какие есть цели и задачи. Для того, чтобы новый министр, когда придет, он получил материалы для полного ознакомления с состоянием дел", - подчеркнул Гройсман.

Кроме того, Гройсман выразил надежду, что в новом Кабмине министерств будет меньше.

Читайте также"Курва, Зеленского копирует": Гройсмана распекли в Сети за плагиатПо его мнению, до 12 министерств - оптимальная модель функционирования правительства.

Отметим, видеотрансляция заседания Кабмина появилась на странице Гройсмана в социальной сети Facebook.

В комментариях под видео украинцы пишут свое мнение о деятельности Гройсмана по посту премьер-министра.

"Та ви вінницькі і є найбільше розчарування. Розікрали Неньку Україну і в куші .Срамота", - пишет Валерий Олейник.

"Порох дуже заважав, мародер - злодюга!", - добавил Александр Гуцало.

"Люди нищие в Украине - благодаря вашей работе! Многие сидят на чемоданах и не хотят ждать 100 лет положительного результата вашей работы!", - высказался Александр Золотарев.

"Гройсман много сделал, но не все свои ресурсы использовал. Тормозных путей у него было много. Не все желали его полноценной работы", - сказала Валентина Храдова Гирина.

Напомним, ранее Владимир Гройсман спрогнозировал новые выборы в Раду уже через два года.