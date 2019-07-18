Гройсман прогнозирует новые выборы в Раду уже через два года

Чтобы было дешевле, политик предлагает объединить проведение следующих парламентских выборов с местными.
Следующие внеочередные выборы в Верховную Раду можно провести одновременно с местными выборами в 2020 году – после реформирования парламента. Об этом заявил действующий премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман.
В интервью Интерфакс-Украина Гройсман пояснил, что если сейчас сформировать Верховную Раду из 423 депутатов по старой системе, то с таким парламентом придется жить последующие пять лет.
"Это неправильно. Поэтому, как только мы его (парламент, - ред.) сформируем, надо провести реформу, снять неприкосновенность, надо, чтобы президент подписал открытые списки, уменьшить количество депутатов, закрепить децентрализацию в Конституции, и через какой-то период идти на выборы", - считает политик.
По мнению Гройсмана, чтобы было дешевле, следующие внеочередные выборы необходимо проводить не летом, а весной или осенью 2020 года, объединив их с местными.
Также политик заявил, что 250 депутатов - это оптимальное количество для того, чтобы было и представительство всей Украины, и эффективность принятия необходимых решений.
Как известно, 21 июля в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.