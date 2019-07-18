Гройсман прогнозирует новые выборы в Раду уже через два года

18 июля 2019, 11:17

Чтобы было дешевле, политик предлагает объединить проведение следующих парламентских выборов с местными.

Гройсман
Гройсман / facebook.com/volodymyrgroysman

Следующие внеочередные выборы в Верховную Раду можно провести одновременно с местными выборами в 2020 году – после реформирования парламента. Об этом заявил действующий премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман.

В интервью Интерфакс-Украина Гройсман пояснил, что если сейчас сформировать Верховную Раду из 423 депутатов по старой системе, то с таким парламентом придется жить последующие пять лет.

"Это неправильно. Поэтому, как только мы его (парламент, - ред.) сформируем, надо провести реформу, снять неприкосновенность, надо, чтобы президент подписал открытые списки, уменьшить количество депутатов, закрепить децентрализацию в Конституции, и через какой-то период идти на выборы", - считает политик.

По мнению Гройсмана, чтобы было дешевле, следующие внеочередные выборы необходимо проводить не летом, а весной или осенью 2020 года, объединив их с местными.

Также политик заявил, что 250 депутатов - это оптимальное количество для того, чтобы было и представительство всей Украины, и эффективность принятия необходимых решений.

Как известно,  21 июля в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

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