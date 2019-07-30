"Богдан - лживый непрофессионал": Виталий Кличко обратился к Зеленскому

Виталий Кличко назвал Андрея Богдана лживым непрофессионалом / Пресс-служба

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал главу Офиса президента Андрея Богдана "некомпетентным" и "лживым непрофессионалом".

Видео мэр столицы выложил на своей странице в Facebook.

"Еще раз хочу подчеркнуть: все, что наговорил господин Богдан – полная чушь и некомпетентность! Но я обращаюсь к президенту: Владимир Александрович, с уважением к вам, но, если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, - о каких новых стандартах в политике можно говорить?", - отметил Кличко.

Он добавил, что Киевсовет работает прозрачно и эффективно.

"И без "смотрящих" – на языке руководителя вашего офиса. Второе: я давно не являюсь руководителем БПП. Третье: деньги кому-то предлагали? Фамилии? Кто? Зачем? А то какие-то сплетни и безосновательная ложь. А также - манипулирование законами и Конституцией. И на это все смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", - заявил мэр Киева.

Напомним: