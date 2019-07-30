"Богдан - лживый непрофессионал": Виталий Кличко обратился к Зеленскому

Мэр столицы опроверг слова Бпгдана о "смотрящих" за Киевсоветом.
Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал главу Офиса президента Андрея Богдана "некомпетентным" и "лживым непрофессионалом".
Видео мэр столицы выложил на своей странице в Facebook.
"Еще раз хочу подчеркнуть: все, что наговорил господин Богдан – полная чушь и некомпетентность! Но я обращаюсь к президенту: Владимир Александрович, с уважением к вам, но, если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, - о каких новых стандартах в политике можно говорить?", - отметил Кличко.
Он добавил, что Киевсовет работает прозрачно и эффективно.
"И без "смотрящих" – на языке руководителя вашего офиса. Второе: я давно не являюсь руководителем БПП. Третье: деньги кому-то предлагали? Фамилии? Кто? Зачем? А то какие-то сплетни и безосновательная ложь. А также - манипулирование законами и Конституцией. И на это все смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", - заявил мэр Киева.
Напомним:
- Видеообращение Кличко записал в ответ на заявления Богдана о том, что "смотрящие" Киевсовета предлагали ему взятку за лояльное отношение к Кличко.
- 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин уволить Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Как известно, Виталий Кличко занимает пост главы КГГА с 25 июня 2014 года, то есть около пяти лет.
- Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко на ближайшем заседании.
- Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. По информации СМИ, повестка вручена по одному из дел по земельным махинациям, которые были возбуждены по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова.
- Однако мэр Киева на допрос не явился. Также в ГБР не пришел ни один из его представителей.