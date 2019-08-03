Зеленский утверждает, что Богдан "всегда готов" уйти в отставку

Андрей Богдан готов уйти в отставку с поста главы Офиса президента в любое время, утверждает Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан готов уйти в отставку с должности в любое время.

Богдан готов покинуть пост, когда этого захочет общество, рассказал глава государства в Трускавце перед встречей с будущими нардепами от своей партии Слуга народа, пишет УНИАН со ссылкой на корреспондента.

Украинский лидер подчеркнул, что его команда не держится за кресла.

"Он (Богдан - Ред) написал заявление (об увольнении - Ред.), это правда - человек готов в любое время, когда общество захочет (уйти с поста - Ред.)", - утверждает Зеленский.

Ранее сообщалось, что петиция об отставке Андрея Богдана с поста руководителя Администрации президента (АП переименовали в Офис президента) набрала свыше 25 тысяч голосов.

Позже журналистка Кристина Бердинских поделилась фотографией заявления Богдана об отставке и сообщила, что документ получен из ОП. После этого Владимир Зеленский сказал, что заявления об увольнении написали все главные члены его команды.

СМИ узнали, что фото документа "слил" заместитель Богдана Кирилл Тимошенко. Журналисты утверждают, что замглавы ОП разослал фото заявления нескольким журналистам без объяснений или уточнений.