СМИ узнали, кто "слил" фото заявления Богдана об увольнении: названа фамилия

Снимок заявления Андрея Богдана об увольнении "слил" его зам, узнали журналисты / Скриншот

Фото заявления об увольнении руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана разослал нескольким журналистам заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Зам Богдана разослал снимок документа без объяснений или уточнений, сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Издание отметило, что Тимошенко не захотел комментировать историю появления фото заявления об отставки Богдана в СМИ.

"Не знаю, спрашивайте у Богдана", - сказал он.

Напомним, в конце мая петиция об отставке Андрея Богдана с поста главы тогда еще Администрации президента (была переименована в Офис президента) набрала более 25 тысяч голосов.

Позже журналистка Кристина Бердинских опубликовала фото заявления Богдана об отставке и сообщила, что получила документ из ОП. Владимир Зеленский сказал, что такие заявления об увольнении написали все ключевые члены его команды.