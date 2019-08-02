Троллинг на высшем уровне: журналист получила фото заявления об отставке Богдана с Банковой

Отставка Андрея Богдана не подтвердилась / Фото: Алексей Кирьянов

Вечером 1 августа украинские СМИ всколыхнула новость о якобы отставке главы Офиса Президента Андрей Богдана. Впоследствии эту информацию опровергли несколько спикеров ОП. Но, как говорится, осадок остался.

Журналист издания Новое время Кристина Бердинских, которая опубликовала фото якобы заявления Богдана об отставке, утверждает, что получила его из Офиса президента. На странице в Facebook она объясняет, что написала два сообщения с запросом о проверке факта: одно Богдану, второе - в президентский офис.

"Богдан на мой вопрос – фейк ли это, ответил, что не комментирует эту информацию. А вот из президентского офиса я получила фотографию якобы заявления Богдана с просьбой "его уволить по собственному желанию с момента желания". Я бы никогда в жизни не опубликовала эту бумажку, если бы не получила ее от официального лица", - пишет журналист.

Якобы фотокопия заявления Богдана об оставке / НВ

В то же время Бердинских не раскрывает источник фото. По ее словам, получив фотографию заявления от топ-чиновника и его отказ в комментария, издание опубликовало новость.

"И, конечно же, сразу же стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент Владимир Зеленский, просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны (…) Но до сих пор нет никакого официального опровержения или подтверждения этой информации. Все молчат. Что это было – проверка реакции общества? Троллинг? Или после того, как команда президента "Зробила їх ще раз" на парламенстких выборах, теперь пришла очередь "зробити ще раз" все украинские СМИ?", - возмутилась журналистка.

Бердинских считает, что в ситуацией с Богданом и его псевдоотставкой нет ничего хорошего: "Это прикол и стеб над традиционными медиа, а также введение в заблуждение избирателей. Демонстрация им, что не верьте никому, только нашему телеграмму и инстаграму. Пост-правда в чистом ее проявлении".

Читайте такжеОтставка Богдана пока похожа на анекдотНапомним, 1 августа украинские СМИ писали о том, что Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке с поста главы ОП по собственному желанию. Сообщалось, что Вашингтон якобы озвучил украинской стороне такое условиедля встречи президента Владимира Зеленского с его коллегой Дональдом Трампом.

В свою очередь, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг информацию об отставке Богдана. По его словам, никакого заявления на подпись президенту Зеленскому не поступало. Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала информацию об отставке "слухами". А сам Богдан вместо комментария решил потроллить мэра Киева Виталия Кличко.