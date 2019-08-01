Отставка Богдана помогла бы Зеленскому встретиться с Трампом – СМИ

Увольнение соратника украинского лидера было условием вероятного визита.
Информация об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана не является беспочвенной, поскольку она была требованием американской стороны для встречи президента Владимира Зеленского с его коллегой Дональдом Трампом.
Как сообщает Liga.net со ссылкой на собственные источники, Вашингтон озвучил украинской стороне такое условие.
"По словам источника, накануне выборов администрация Трампа не хотела встречаться с Зеленским, потому что его связывают с Коломойским", - говорится в сообщении.
Среди причин – масштабное расследование в США в отношении крупного бизнесмена Игоря Коломойского, с которым Богдан сотрудничал в качестве юриста.
Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг информацию о том, что руководитель ОПУ Андрей Богдан подал в отставку.