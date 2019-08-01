Отставка Богдана помогла бы Зеленскому встретиться с Трампом – СМИ

1 августа 2019, 22:21

Увольнение соратника украинского лидера было условием вероятного визита.

Владимир Зеленский, Андрей Богдан
Не исключено, что Богдан может помешать Зеленскому встретиться с Трампом / Фото: Алексей Кирьянов

Информация об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана не является беспочвенной, поскольку она была требованием американской стороны для встречи президента Владимира Зеленского с его коллегой Дональдом Трампом.

Как сообщает Liga.net со ссылкой на собственные источники, Вашингтон озвучил украинской стороне такое условие.

"По словам источника, накануне выборов администрация Трампа не хотела встречаться с Зеленским, потому что его связывают с Коломойским", - говорится в сообщении.

Среди причин – масштабное расследование в США в отношении крупного бизнесмена Игоря Коломойского, с которым Богдан сотрудничал в качестве юриста.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг информацию о том, что руководитель ОПУ Андрей Богдан подал в отставку.

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