Андрей Богдан подал в отставку с поста главы Офиса президента - СМИ

По данным журналистов, заявление об отставке оперативно было подано на стол президенту Владимиру Зеленскому
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке со своего поста.
Такую информацию распространило агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на осведомленный источник в аппарате главы страны.
По его словам, Богдан подал заявление об увольнении президенту Владимиру Зеленскому в четверг, 1 августа.
О факторах, сподвигнувших главу Офиса президента на этот шаг, пока ничего не известно.
Напомним, с конца июля украинские СМИ начали муссировать информацию о том, что Андрей Богдан может в ближайшее время покинуть свой пост − якобы из-за того, что против него крайне негативно настроена администрация президента США Дональда Трампа. Дажее, ожидалось, что глава Офиса президента Зеленского объявит о своей отставке на брифинге 30 июля. Однако, этого так и не произошло.
Андрей Богдан: досье
Богдан Андрей Иосифович – глава Офиса (до 25 июня 2019-го - Администрации) президента Владимира Зеленского
Родился 3 декабря 1976 года во Львове. Получил юридическое образование в ЛНУ имени Ивана Франко. Адвокат - с 2001 года. Работал в Киеве управляющим партнером объединения "Адвокатская фирма "Юридические советники" паралленько выполняя функции помощника судьи Киевского апелляционного суда. В 2008-м стал заместителем главы Минюста Николая Онищука по вопросам борьбы с коррупцией. В марте 2010-го Богдана назначили стал заместителем министра Кабмина и уполномоченным правительства по вопросам антикоррупционной политики. На этой должности он пребывал вплоть до конца Революции Достоинства.
Весной 2014-го Богдан стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, а осенью баллотировался в Верховную Раду по списку Блока Петра Порошенко под номером 74. Несмотря на то, что место оказалось проходным, в БПП отменили его регистрацию как кандидата.
В 2019-м Богдан стал одним из виднейших сотрудников штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. По словам главы штабы Дмитрия Разумкова, тот занимался оказанием консультацией и оказанием помощи в юридических вопросах. 21 мая победивший на выборах Зеленский назначил Богдана руководителем Администрации президента.
Андрей Богдан разведен, имеет четверых детей от первого брака, а также состоит в отношениях с бизнесвумен Анастасией Сличной.