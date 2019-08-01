Андрей Богдан подал в отставку с поста главы Офиса президента - СМИ

1 августа 2019, 19:57

По данным журналистов, заявление об отставке оперативно было подано на стол президенту Владимиру Зеленскому

Богдан и Зеленский
Андрей Богдан и Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке со своего поста.

Такую информацию распространило агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на осведомленный источник в аппарате главы страны.

По его словам, Богдан подал заявление об увольнении президенту Владимиру Зеленскому в четверг, 1 августа.

О факторах, сподвигнувших главу Офиса президента на этот шаг, пока ничего не известно.  

Богдан, отставка, заявление
Якобы фотокопия заявления Богдана об оставке / НВ

Напомним, с конца июля украинские СМИ начали муссировать информацию о том, что Андрей Богдан может в ближайшее время покинуть свой пост  − якобы из-за того, что против него крайне негативно настроена администрация президента США Дональда Трампа.  Дажее, ожидалось, что глава Офиса президента Зеленского объявит о своей отставке на брифинге 30 июля. Однако, этого так и не произошло.

Андрей Богдан: досье

Богдан Андрей Иосифович  – глава Офиса (до 25 июня 2019-го - Администрации) президента Владимира Зеленского

Родился 3 декабря 1976 года во Львове. Получил юридическое образование в ЛНУ имени Ивана Франко. Адвокат  - с 2001 года. Работал в Киеве управляющим партнером объединения "Адвокатская фирма "Юридические советники" паралленько выполняя функции помощника судьи Киевского апелляционного суда. В 2008-м стал заместителем главы Минюста Николая Онищука по вопросам борьбы с коррупцией. В марте 2010-го Богдана назначили стал заместителем министра Кабмина и уполномоченным правительства по вопросам антикоррупционной политики. На этой должности он пребывал вплоть до конца Революции Достоинства.

Весной 2014-го Богдан стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, а осенью баллотировался в Верховную Раду по списку Блока Петра Порошенко под номером 74. Несмотря на то, что место оказалось проходным, в БПП отменили его регистрацию как кандидата. 

В 2019-м Богдан стал одним из виднейших сотрудников штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. По словам главы штабы Дмитрия Разумкова, тот занимался оказанием консультацией и оказанием помощи в юридических вопросах. 21 мая победивший на выборах Зеленский назначил Богдана руководителем Администрации президента.

Андрей Богдан разведен, имеет четверых детей от первого брака, а также состоит в отношениях с бизнесвумен Анастасией Сличной.

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