Андрей Богдан подал в отставку с поста главы Офиса президента - СМИ

Андрей Богдан и Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке со своего поста.

Такую информацию распространило агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на осведомленный источник в аппарате главы страны.

По его словам, Богдан подал заявление об увольнении президенту Владимиру Зеленскому в четверг, 1 августа.

О факторах, сподвигнувших главу Офиса президента на этот шаг, пока ничего не известно.

Якобы фотокопия заявления Богдана об оставке / НВ

Напомним, с конца июля украинские СМИ начали муссировать информацию о том, что Андрей Богдан может в ближайшее время покинуть свой пост − якобы из-за того, что против него крайне негативно настроена администрация президента США Дональда Трампа. Дажее, ожидалось, что глава Офиса президента Зеленского объявит о своей отставке на брифинге 30 июля. Однако, этого так и не произошло.