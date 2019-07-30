Богдан напишет заявление о своей отставке – источник

Андрей Богдан / Фото: УНИАН

В команде президента Владимира Зеленского может произойти первая громкая отставка. Глава Офиса президента Андрей Богдан намерен объявить о своем уходе.

"Наши "американские друзья" все же додавили тему с его увольнением до логического конца", - пишет Telegram-канал Shadow Anonymous.

В сообщении отмечается, что Богдан воспринимается в Вашингтоне как "правая рука" олигарха Игоря Коломойского, "который объявлен личным адвокатом Дональда Трампа "врагом США".

Вместе с тем Богдану уже подыскали "запасной аэродром". "Это будет Высший совет правосудия. Довольно "жирная должность". Не такая, конечно, "жирная", как глава Офиса президента, но все же…", - подчеркивается в сообщении.

Также указывается, что от этого кадрового решения зависит, в том числе, и встреча Дональда Трампа с Зеленским.

Напомним, недавно вторая петиция с требованием уволить Богдана собрала подписи более 25 тысяч украинцев.