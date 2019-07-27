Уволить Андрея Богдана: вторая петиция набрала более 25 тысяч голосов

27 июля 2019, 13:44

Зеленский должен ответить украинцам на очередную петицию.

Андрей Богдан
Петиция за отставку Андрея Богдана набрала необходимые голоса / Фото: УНИАН

Вторую петицию с требованием уволить главу Офиса президента Андрея Богдана подписали более 25 тысяч украинцев, что обязывает Владимира Зеленского ее рассмотреть и дать ответ.

Отметим, петиция размещена на сайте главы государства 23 мая. Автор обращения Андрей Качор подчеркнул, что Андрей Богдан не имеет права занимать должность главы Офиса президента на основании Закона Украины Об очистке власти. 

"В периоды 17.03.2010 - 14.02.2011, 11.07.2013 - 05.03.2014 Богдан А.И. работал в должности Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, в соответствии с распоряжениями КМУ за подписью Азарова Н.Я. (от 17.03.2010 № 453-р, от 11 июля 2013 № 500-р).

Распоряжением КМУ от 05.03.2014 года №119-р за подписью Яценюка А.П. освобожден Богдан А.И. по собственному желанию.

Часть третья статьи 1 Закона Украины Об очистке власти отмечает, что в течение 10 лет (то есть до 16.10.2024) со дня вступления в силу настоящего Закона должности, в отношении которых осуществляется очистка власти (люстрация), не могут занимать лица, указанные в частях первой, второй, четвертой и восьмой статьи 3 настоящего Закона, а также лица, которые не подали в срок, определенный этим Законом, заявления, предусмотренные частью первой статьи 4 настоящего Закона (т.е. не прошли проверку)", - сказано в тексте петиции.

К слову, по состоянию на 27 июля обращение набрало 25 238 подписей. Владимир Зеленский пока на нее не ответил.

Впрочем, в своем ответе на первую аналогичную петицию, которая еще 25 мая набрала необходимые для рассмотрения 25000 голосов, президент Украины Владимир Зеленский не дал личностного объяснения того, почему глава АП Андрей Богдан не может покинуть свой пост, сославшись на формально-юридические причины.

"Администрация Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, образованным Президентом Украины в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины, основными задачами которого являются организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий.

Глава Администрации Президента Украины осуществляет общее руководство Администрацией Президента Украины, направляет ее деятельность на эффективное обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий. Глава Администрации Президента Украины назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины", - сказано в ответе Владимира Зеленского, который появился на сайте президента 6 июня.

Читайте также"День освобождения от Порошенко": украинцы создали петицию за выходной 20 маяНапомним, ранее сообщалось, Владимир Зеленский готов уволить Андрея Богдана от занимаемой должности главы Администрации президента, если Конституционный Суд вынесет решение, что положения закона Об очистке власти соответствуют Конституции, заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

"Проблема этого закона в том, что он некачественный и он противоречит Конституции, когда одна норма прямо говорит, что люстрация не распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит Администрацию президента в органы государственной власти, это означает, что закон не соответствует Конституции", - отметил Рябошапка.

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