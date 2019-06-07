Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП

Зеленский ответил на петицию об оставке Богдана / Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию об отставке главы Администрации президента Андрея Богдана, которая еще 25 мая набрала необходимые для рассмотрения 25000 голосов.

Отметим, что Владимир Зеленский в своем ответе на электронную петицию № 22/053984-эп "Об отставке главы Администрации Президента Украины Богдана Андрея Иосифовича", размещенную на веб-сайте официального интернет-представительства Президента Украины 23.05.2019 гражданином О.В.Василевським, не дал личностного объяснения того, почему глава АП Андрей Богдан не может покинуть свой пост, сославшись на формально-юридические причины.

"Администрация Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, образованным Президентом Украины в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины, основными задачами которого являются организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий.

Глава Администрации Президента Украины осуществляет общее руководство Администрацией Президента Украины, направляет ее деятельность на эффективное обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий. Глава Администрации Президента Украины назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины", - сказано в ответе Владимира Зеленского, который появился на сайте президента 6 июня.

Читайте также"Народный поджопник так и выглядит": соцсети про петицию об отставке ЗеленскогоРанее Владимир Зеленский ответил инициаторам петиции об отставке, что не может покинуть свой пост по "объективным и понятным" причинам.

Напомним, петиция за отставку главы Администрации президента Андрея Богдана набрала более 25 тысяч голосов, что является основанием для ее рассмотрения.

Также ранее Верховный суд принял решение по иску о законности назначения Богдана главой АП.

"Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана главой Администрации Президента Украины, то такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском", - сообщили в пресс-службе суда.