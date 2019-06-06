Зеленский ответил инициаторам петиции об отставке и рассказал о приведениях в своем офисе

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что не может покинуть свой пост по "объективным и понятным" причинам.

Об этом идет речь в ответе Зеленского авторам и подписантам петиции на сайте главы государства об отставке, которая набрала более 60 тысяч голосов.

При этом он напомнил о четырех случаях отставки президента: отставка, невозможность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещение с поста в порядке импичмента и смерть.

"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу", – сказал президент.

Читайте также"Народный поджопник так и выглядит": соцсети про петицию об отставке ЗеленскогоЗеленский отметил, что "не может пренебречь волей 73%", которые поддержали его на выборах президента во втором туре.

"Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", – добавил Зеленский.

Он также посоветовал потребовать от народных депутатов скорейшего голосования за проект закона об импичменте, который Зеленский подал в Верховную Раду 29 мая.

"Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законным, а главное – реальным способом", – резюмировал Зеленский.

Напомним, петиция за отставку главы Администрации президента Андрея Богдана набрала более 25 тысяч голосов, что является основанием для ее рассмотрения.