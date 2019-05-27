Петиция в поддержку Зеленского набрала голоса, необходимые для рассмотрения

Петиция в поддержку Владимира Зеленского набрала более 25 тысяч голосов / president.gov.ua

На сайте президента Владимира Зеленского петиция №22/053988-еп, в которой предлагается отменить петицию за отставку украинского лидера — №22/053360-еп, набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

Петиция №22/053988-еп опубликована в четверг, 23 мая, а в понедельник, 27 мая, по состоянию на 18:08 набрала 25 тысяч 594 голоса.

На сайте главы государства указано, что петиция ожидает рассмотрения.

"Предлагаю отменить петицию №22/053360-еп За отставку президента Украины Владимира Зеленского, которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается…", — отмечается в документе.

Петиция в поддержку Владимира Зеленского набрала более 25 тысяч голосов / Скриншот с petition.president.gov.ua

Напомним, петиция №22/053360-еп за отставку Владимира Зеленского с поста президента появилась на сайте главы государства 22 мая, в тот же день она набрала 25 тысяч голосов. Глава Администрации президента Андрей Богдан говорил, что в АП расценивают петицию как шутку, "возможно, даже смешная шутка".

Справка. 20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. Избирательный процесс внеочередных парламентских выборов стартовал 24 мая.