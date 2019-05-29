Верховный суд принял решение по иску о законности назначения Богдана главой АП

Андрей Богдан / УНИАН

Законность указа президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана на должность главы Администрации президента не будет рассматриваться Верховным судом.

"Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана главой Администрации Президента Украины, то такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском", - сообщает пресс-служба суда.

Истец обосновал обращение в суд тем, что указ президента №304 от 21 мая 2019 О назначении А. Богдана главой Администрации президента Украины не соответствует требованиям законодательства, в частности закону Об очищении власти (о люстрации).

Читайте такжеПетиция за отставку Зеленского набрала необходимые голосаВ свою очередь Верховный суд мотивировал отказ тем, что право на обжалование акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят, или если этот акт нарушает его права, свободы и интересы.

Напомним, Богдан 21 мая был назначен глава администрации президента.

Ранее петиция за отставку Богдана набрала более 25 тысяч голосов. Петицию направят на рассмотрение президенту Украины.

В свою очередь заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский готов освободить Богдана от занимаемой должности, если Конституционный Суд вынесет решение, что положения закона Об очистке власти соответствуют Конституции.