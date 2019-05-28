В Верховном суде оспаривают назначение Богдана главой АП

На Зеленского подали в Верховный суд за назначение Богдана главой АП / Униан

Назначение Андрея Богдана главой Администрации президента Владимира Зеленского решили оспорить в Верховном суде.

В Кассационный административный суд, который входит в составе Верховного Суда, поступило два иска – под номерами 9901/283/19 и 9901/284/19. Они оспаривают указ Зеленского от 21 мая №304/2019, то есть кадровое решение по Богдану.

Заявление 24 мая подали общественная организация Общественный люстрационный комитет и некое физическое лицо.

У суда теперь есть пять дней, чтобы определиться со следующими процессуальными действиями.

Напомним, 21 мая был назначен глава администрации президента. Владимир Зеленский назначил на эту дожность своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Он был советником Николая Азарова, когда тот возглавлял правительство Украины. По этой причине, согласно закону о люстрации, Богдан не может занимать государственные должности.

Ранее петиция за отставку Богдана набрала более 25 тысяч голосов. Петицию направят на рассмотрение президенту Украины.

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский готов освободить Богдана от занимаемой должности, если Конституционный Суд вынесет решение, что положения закона Об очистке власти соответствуют Конституции.