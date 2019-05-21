Богдан пояснил предложение о вынесении переговоров с Россией на референдум

21 мая 2019, 22:31

В команде президента рассматривают варианты установления мира на Донбассе.

Андрей Богдан
Андрей Богдан костатировал, что для мира на Донбассе необходимо прорабатывать различные варианты / Фото: УНИАН

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность проведения референдума о мире с Россией по Донбассу.

"Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

По словам Богдана, работа по урегулированию конфликта на Донбассе будет обусловлена не сиюминутным рейтингом, а намерением работать на результат.

"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс", - подчеркнул глава АП.

Напомним, Богдан заявил, что СБУ будет заниматься расследованием преступлений чиновников бывшей власти, но фабриковать дела не намерена.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

23:05
Артем Беседин: Хорошо, что подходим к матчу с Шахтером в роли аутсайдера
22:54
Экс-глава ВСК рассказал о роли Хомчака в операции по Иловайску
22:31
Богдан пояснил предложение о вынесении переговоров с Россией на референдум
22:09
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис в Украине с учетом "провальной политики АП"
21:44
"Деньги не помогут": Богдан назвал условия преследования бывшей власти
21:38
"Бойцы в шоке": в России скандал из-за опроса, готов ли спецназ стрелять по митингующим
21:17
На данном этапе киевляне Шахтеру не конкурент - Леоненко
21:02
Заместителем главы АП назначена Елена Зеркаль
20:43
Зеленский назначил первым помощником соучредителя по Кварталу 95
20:21
Украина учреждает пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и Молдовы
20:20
Источник назвал имя нового секретаря СНБО
19:52
Оказался достаточно близок: назначен глава администрации Зеленского
19:45
Никола Летний 2019: как отмечаем и что нельзя делать в День святого Николая Чудотворца
19:42
Польша требует от России компенсаций за загрязненную нефть
19:33
В Раде ответили на призыв Зеленского собраться на внеочередное собрание
19:27
Нардеп объяснил, что значит указ о роспуске Рады
19:23
Горняки на две головы выше: эксперт дал прогноз на матч Шахтер – Динамо
19:22
В Украину спустя шесть лет вернулся Хорошковский – СМИ
19:09
Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко
18:54
Полноценный трейлер Однажды в Голливуде подъехал Видео
18:47
Вакарчук схитрил для быстрой регистрации партии
18:42
Нацполиция показала видео, как работает их новое оружие Видео
18:25
Главные новости 21 мая: дата выборов в Раду и истерика Ляшко Видео
18:17
"Пипец что происходит": Лобода в новом клипе танцует на столе Видео
18:13
Зеленский призвал Парубия срочно созвать Раду: чего хочет президент
17:51
Не приехав на инаугурацию Зеленского, президент Польши совершил ошибку - Gazeta Wyborcza
17:43
Зеленский подписал указ о роспуске Рады: названа дата выборов
17:35
Конструкторы и ракетчики: США расширили санкции против России
17:29
"Близки к завершению": советник Зеленского анонсировал внесение в Раду законопроекта об импичменте
17:28
Франция не пригласила Зеленского и Путина на празднование в Нормандию
17:26
Шахтер – Динамо: прогнозы на матч, где смотреть, мнения экспертов и ставки букмекеров
17:03
Зеленский анонсировал встречу с Порошенко
16:49
Выборы в Раду: социолог объяснила, у кого Вакарчук отберет голоса
16:20
"Из ближайшего окружения": советник Зеленского рассказал о новом главе АП
16:10
Самый богатый губернатор Украины подал в отставку
15:59
5 лет назад нам тоже обещали: Кучма дал совет Зеленскому
15:25
Ливни, шквалы и град: синоптик назвал единственный регион Украины, где не будет дождей
15:03
Это не поможет Украине: у Путина раскритиковали призывы Зеленского к усилению санкций
14:33
Зеленский озвучил главную причину роспуска Рады
14:29
В "Энергорынке" заявили о готовности способствовать запуску оптового рынка электроэнергии
14:06
Первые шаги Зеленского: политолог назвал горящие задачи президента
14:02
Уволенный глава КСУ подал иск, чтобы вернуть себе должность
13:30
Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку
13:16
Досрочные выборы в Раду: депутаты назвали дату
13:06
В ГБР начали расследование о возможной госизмене Порошенко
12:38
СМИ узнали о "метаниях" в партии Порошенко из-за поста премьера
12:36
Полторак поговорил с Зеленским и сделал важное заявление
12:19
Вход свободен: Зеленский открыл ворота на Банковой
12:01
"Квартирное" дело Аллерова: экс-командующий Нацгвардии вышел из СИЗО
11:58
"Ни рыба, ни мясо", или Почему Вакарчук опоздал с походом в политику мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять