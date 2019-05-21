Богдан пояснил предложение о вынесении переговоров с Россией на референдум

Андрей Богдан костатировал, что для мира на Донбассе необходимо прорабатывать различные варианты / Фото: УНИАН

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность проведения референдума о мире с Россией по Донбассу.

"Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

По словам Богдана, работа по урегулированию конфликта на Донбассе будет обусловлена не сиюминутным рейтингом, а намерением работать на результат.

"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс", - подчеркнул глава АП.

Напомним, Богдан заявил, что СБУ будет заниматься расследованием преступлений чиновников бывшей власти, но фабриковать дела не намерена.