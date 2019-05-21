Заместителем главы АП назначена Елена Зеркаль

Зеркаль перешла из МИДа в заместители главы АП / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Тимошенко, Елену Зеркаль, Руслана Рябошапку и Юрия Костюка заместителями главы Администрации президента.

"Назначить Зеркаль Елену Владимировну Заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в Указе № 309/2019.

В должности заместителя главы МИД Зеркаль занималась вопросами участия в международных судах. В частности, возглавляла украинскую делегацию в Международном суде ООН в Гааге.

Также согласно указам Зеленского № 310/2019, 308/2019, 307/2019 заместителями главы Администрации президента назначены Кирилл Тимошенко, Руслан Рябошапка и Юрий Костюк.

Напомним, Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана.

Как ранее сообщалось, Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко. На его место назначен Руслан Хомчак.