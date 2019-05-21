Зеленский назначил первым помощником соучредителя по Кварталу 95

Сергей Шефир идет из Квартала 95 в политику / Фото: Телекритика

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим первым помощником Сергея Шефира.

"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины" - говорится в указе №305/2019 от 21 мая.

Как известно, 54-летний Шефир – один из руководителей и автор Студии Квартал-95. Как и Зеленский, он родился и вырос в Кривом Роге, является многолетним бизнес-партнером и давним другом нового президента Украины.

Ранее в интервью theБабель брат Борис Шефир, брат помощника президента, рассказал, кто из кварталовцев идет в политику.

"Я остаюсь руководить, а брат Сергей идет в политику. Мы поделились. Нас 4 основателя 95 Квартала, двое идут, а двое – остаются", - поделился он.

Напомним, Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана.

Как ранее сообщалось, Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко. На его место назначен Руслан Хомчак.

Также 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Рады, названа дата выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.