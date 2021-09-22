Подробности покушения на Шефира: стреляли из автомата, водитель получил три пули

Сам Сергей Шефир не пострадал/ Фото: Телекритика

В среду, 22 сентября, возле села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области обстреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранен водитель машины.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники. По данным издания, в машину стреляли автоматной очередью.

Пострадал водитель первого помощника президента, ему оказывают медицинскую помощь на месте происшествия.

Сам Шефир не пострадал. Нападающих ищут. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

О том, что на советника президента было совершено нападение, сообщил и нардеп Евгений Шевченко. По его словам, водитель политика - при смерти.

Реклама

"Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен", - сказал нардеп.

Тем временем опубликованы первые фото с места инцидента.

Фото Инсайдер UA

Фото Инсайдер UA

Фото Инсайдер UA

В МВД Украины уточнили, что нападение произошло в среду около 10 часов утра. В автомобиль Шефира попало более 10 пуль. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников. Всех, у кого есть какая-либо информация об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просят сообщать в полицию на линию 102.

На месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова.

Как известно, сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в ​​США на заседании Генассамблеи ООН. Его сопровождает глава Офиса президента Андрей Ермак и другие представители ОП.

Как сообщал Главред, 20 сентября в городе Вышгород (Киевская область) пьяный мужчина на элитном автомобиле пытался скрыться от полицейских и вел по ним стрельбу из пистолета.