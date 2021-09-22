Зеленский в Нью-Йорке провел ряд важных встреч: с кем и о чем договорился

Зеленский в США провел ряд важных встреч / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в США, провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и главой Генассамблеи Абдуллой Шахидом, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с представителями крупного бизнеса и инвесторами.

Встреча Зеленского и Гутерреша

Во время переговоров с Гутеррешем и Шахидом, которые состоялись в штаб-квартире ООН, Зеленский поднял вопрос поддержки Крымской платформы со стороны Организации Объединенных нация, передает Укринформ.

"Крымская платформа основана на резолюциях ООН и международном праве. На саммите Крымской платформы были представлены НАТО и ЕС, а представителя ООН не было", - отметил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Кроме того, в разговоре с Гутеррешем Зеленский поднял также и "прагматичные" вопросы. Никифоров отметил, что ООН является одним из крупнейших потребителей товаров и услуг в мире. Ежегодно организация закупает товаров на 20 млрд долларов, в том числе в Украине - на 200 млн. При этом имеется большой потенциал для расширения такого сотрудничества. В частности, Украина готова предложить транспортные услуги, участие в программах ООН по поставкам продовольствия, кроме того, в Украине развита IT-сфера.

Зеленский встретился с Эрдоганом

Президент Украины встретился в США с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны говорили об освобождении крымских политзаключенных, в частности - Наримана Джелялова.

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Крое того, главы государств обсудили гуманитарную ситуацию в оккупированном Крыму и то, "каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар".

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Президенты также коснулись ряда экономических вопросов, подчеркнули необходимость завершения подготовки и подписания соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами. В этом контексте для Украины актуальным остается вопрос поставок сжиженного газа с Ближнего Востока при содействии Турции.

Также на переговорах Зеленского и Эрдогана поднимались вопросы военного сотрудничества, в частности в военно-морской сфере.

Переговоры президентов прошли в Постоянном представительстве Турецкой Республики при ООН.

Переговоры Зеленского с представителями крупного бизнеса и инвесторами

Президент Украины в США с встретился с представителями крупного бизнеса и потенциальными инвесторами (American Jewish Committee). Он отметил, что Украина проводит масштабные трансформации, ориентированные на внедрение европейских и евроатлантических стандартов, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Поддержка партнеров и союзников, прежде всего США, для нас крайне важна", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что развитие экономического и инвестиционного взаимодействия является одним из важнейших приоритетов дальнейшего углубления стратегического партнерства между Украиной и США.

"Приглашаю вас стать частью процесса трансформации Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина разработала амбициозный план изменений в государстве.

"Очень рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего США, что позволит нам осуществить трансформацию в короткие сроки. Призываю вас присоединиться к реализации этого плана", - подчеркнул он.

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Как известно, президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом прибыл в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН, а также встретится с лидерами других государств и представителями международных организаций, в частности с генсеками ООН и НАТО.

Кроме того, у Зеленского запланированы встречи с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.

Как известно, 14 сентября Генассамблея ООН открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.

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Ранее пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявлял, что президент Владимир Зеленский планирует принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый предположил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН.