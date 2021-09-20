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Под Киевом пьяный на авто уходил от погони и выстрелил целую обойму в полицейских

20 сентября 2021, 11:16
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На требование полицейских остановиться, водитель легкового авто не реагировал и продолжал движение. Удалось остановить его уже в пределах Киева.

Перестрелка
Под Киевом пьяный на авто уходил от погони / скриншот из видео

В понедельник, 20 сентября, в городе Вышгород (Киевская область) пьяный мужчина на элитном автомобиле пытался скрыться от полицейских и вел по ним стрельбу из пистолета. Об этом сообщают представители Вышгородского районного управления полиции.

По словам правоохранителей, во время патрулирования города они остановили автомобиль Audi, 33-летний водитель которого хаотично двигался по дороге. В ответ мужчина не остановился и начал угрожать оружием. После чего пытался сбежать.

На требование полицейских остановиться, водитель легкового авто не реагировал и продолжал движение. Правоохранители преследовали водителя, однако нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации и произвел около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля патрульных. Через 40 минут оперативникам все же удалось остановить злоумышленника – уже в пределах Киева. Прибор-"Драгер" показал в его крови 2,5 промилле алкоголя.

Открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

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Напомним, ранее в Харькове 55-летнего протоиерея бывшей УПЦ МП Богдан Иванчук ездил по городу за рулем в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал ДТП, с места происшествия которого попытался скрыться.

"Сегодня копы приняли бухое святейшество на окружном мосту в сторону Золочева. Гнались за ним с улицы Отакара Яроша. Был пьян в мясо, с трудом стоял на ногах, даже разговаривать не мог", — цитирует издание Newsroom очевидца происшествия.

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новости Киева полиция стрельба в Киеве
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