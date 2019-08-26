Бумер бросился в погоню: на курорте в Карпатах произошло жуткое смертельное ДТП

В Славском произошло смертельное ДТП / Львовская областная полиция

Устрашающее смертельное ДТП произошло на популярном украинском горнолыжном курорте в Карпатах — Славское, в воскресенье, 25 августа.

По информации, 36-летний львовянин за рулем BMW Х3 поругался с мотоциклистом, который в ходе разборок разбил боковое зеркало бумера и пытался скрыться.Бумер бросился в погоню.

Но на улице Устияновича в Славском водитель бумера не справился с управлением и вылетел в кювет. От полученных травм он и его 34-летний пассажир погибли на месте аварии.

Два других пассажира — жители Стрыя 24 и 30 лет — с телесными повреждениями были госпитализированы, сообщили во Львовском областном главке полиции.

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