В Донецке произошло масштабное ДТП, среди жертв - дети

В Донецке в ДТП погибли четыре человека / vk.com/dpr_live

Во вторник, 13 августа, в подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке легковой автомобиль Mazda-6 влетел в легковушку Geely, а она влетела в маршрутное такси, на месте происшествия погибли двое детей.

Смертельное ДТП произошло на ул. Артема, погибли дети, ехавшие в Geely, - мальчик, 2013 года рождения, и девочка, 2012 года рождения, пишут Новости Донбасса со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР".

По данным псевдоведомства, вечером в больницах скончались от полученных травм пассажиры авто Mazda - мужчина и женщина. В "МЧС" добавили, что также в аварии пострадали шесть человек и были госпитализированы, все пострадавшие - из легковушек.

"…Mazda-6, в котором находились пять человек, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении… Geely, в котором были шесть человек, из них трое детей, после которого автомобиль Geely совершил столкновение с движущейся маршруткой Рута №46 Б", - отмечается в материале.Читайте такжеПьяный мальчик на иномарке насмерть сбил велосипедиста, опубликовано фото 18+

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