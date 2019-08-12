Наглый обгон, 4 трупа: на Одесчине произошло адское смертельное ДТП

В Одесской области в ДТП погибли четыре человека / Нацполиция

12 августа, в понедельник, на юге Одесской области произошла устрашающая авария с летальным исходом.

По информации, у села Струмок на автодороге Татарбунары — Вилково на бешеной скорости столкнулись три иномарки - Fiat, Toyota и Volkswagen.

По информации правоохранителей, в результате аварии четыре человека погибли прямо на дороге - это водитель автомобиля Fiat и три человека, которые были в салоне Volkswagen.

По предварительной версии, житель Измаила за рулем Fiat, двигаясь со стороны Струмка в направлении Вилково, пошел на обгон и совершил столкновение с Volkswagen, сообщает издание Бессарабия INFORM.

Из-за обгона в Одесской области погибли люди / нацполиция

Автомобиль Toyota зацепили по касательной. Его водителя и пассажиров доставили в больницу.

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