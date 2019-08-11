Смертельное ДТП на Львовщине: погибли женщины

На Львовщине в результате ДТП погибли женщины / УНИАН

В субботу днем, 10 августа, в Бродовском районе Львовской области столкнулись автомобили ВАЗ и Audi, на месте аварии погибли два человека.

ДТП произошло около 16:15 на трассе Киев - Чоп, жертвами стали пассажирки ВАЗа - женщины в возрасте 32-х и 72-х лет, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Львовщине.

По данным полиции, водители ВАЗа и Audi пострадали и были госпитализированы.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили ВАЗ-21099, которым управлял 43-летний житель Херсонской области, и Audi под управлением 55-летнего львовянина", - отмечается в сообщении.

Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 10 августа в городе Чуднов Житомирской области лоб в лоб столкнулись две легковушки. В результате ДТП погибли четыре человека, в частности, 29-летний сотрудник полиции.