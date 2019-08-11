Никто не выжил: в ДТП погибли четыре человека, одна жертва - коп

На Житомирщине столкнулись две легковушки, погибли четыре человека / фото: sai.gov.ua

В субботу поздно вечером, 10 августа, в городе Чуднов Житомирской области лоб в лоб столкнулись два легковых авто - ВАЗ и Peugeot, в результате аварии погибли все люди, ехавшие в машинах - четыре человека.

За рулем Peugeot находился 29-летний старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции, сообщили в ГУ НП на Житомирщине.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

"... на месте происшествия погибли водитель и 55-летний пассажир ВАЗа, водитель Peugeot и 53-летняя пассажирка ВАЗа были госпитализирован…, однако спасти их жизни не удалось… умерли в отделении интенсивной терапии ночью 11 августа", - сообщили в полиции.

Читайте такжеПьяный мальчик на иномарке насмерть сбил велосипедиста, опубликовано фото 18+По факту смертельного ДТП начато производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, 10 августа в Полтавской области между селами Белоцерковка и Коноплянка произошла кровавая смертельная авария - автобус не разминулся с микроавтобусом, погибли два человека, а один - госпитализирован. Позже стало известно, что в ДТП погибла известная балерина.