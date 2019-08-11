Возвращалась из Италии: в ужасном ДТП погибла известная харьковская балерина - фото

В ДТП погибла харьковская балерина Светлана Исакова / Нацполиция

В ужасном ДТП на трассе Киев-Харьков погибла известная балерина.

По информации, смертельное ДТП произошло 10 августа, в субботу. 30-летняя Светлана Исакова, ведущая солистка Харьковского театра оперы и балета, возвращалась домой из Италии, где находилась в отпуске.

Устрашающее ДТП случилось на 277 километре автотрассы Киев-Харьков-Довжанский на территории Полтавской области.

Маршрутный микроавтобус Фольксваген, в котором находились Светлана с мужем, столкнулся с автобусом Сетра. Микроавтобус после столкновения превратился в "лепешку"..

Читайте также"Клиническая сволота": телепропагандист Путина попал в ДТП и раздавил косулюСтало известно, что пострадавшую балерину оперативно отвезли в районную больницу в Решетиловке, но медики не смогли ничего сделать.

Исакова погибла по пути из Киева в Харьков / Фейсбук Светлана Исакова

Кроме того, на месте ДТП погиб 44-летний пассажир Фольксвагена, а водитель с тяжелыми травмами находится в больнице поселка Великая Багачка.

В ДТП попал и муж Исаковой / Нацполиция

Добавим, что на странице Исаковой в соцсети ее друзья и поклонники ее таланта оставляют слова соболезнования.

Последнее сообщение Светланы в соцсети – видео из Италии. "Словила итатьянскую чайку в объектив", - написала Светлана. Это были ее последние слова.

О том, что в ДТП погибла балерина, сообщил художественный руководитель Харьковского национального академического театра оперы и балета Олег Орищенко в соцсети.

Напомним, ранее сообщалось, в субботу, 10 августа, в Великобагачанском районе Полтавской области автобус столкнулся с микроавтобусом, погибли два человека, а один – попал в больницу.