Кровавое ДТП на Полтавщине: автобус влетел в микроавтобус

На Полтавщине автобус не разминулся с микроавтобусом, есть жертвы / pl.npu.gov.ua

В субботу, 10 августа, в Великобагачанском районе Полтавской области автобус столкнулся с микроавтобусом, погибли два человека, а один – попал в больницу.

Кровавая смертельная авария произошла между селами Белоцерковка и Коноплянка около 1:00, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Полтавщине.

По данным ведомства, обе жертвы - пассажиры микроавтобуса - в результате ДТП на месте погиб 44-летний мужчина, а позже в больнице скончалась 31-летняя женщина. Также в аварии пострадал водитель микроавтобуса, его госпитализировали.

"... 26-летний водитель автобуса Setra 317 столкнулся с микроавтобусом Volkswagen LT 35 под управлением водителя, 1976 года рождения", - отметили в полиции.

В Нацполиции показали фото с места смертельного ДТП. На одном из снимков видно, что в результате столкновения микроавтобус был сильно поврежден.

На Полтавщине автобус не разминулся с микроавтобусом, есть жертвы / pl.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в городе Сарны Ровненской области пьяный мальчик сбил мужчину-велосипедиста на иномарке, которая принадлежит его отцу. Мужчина получил очень серьезные травмы и позже скончался в больнице.