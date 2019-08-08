Пьяный мальчик на иномарке насмерть сбил велосипедиста, опубликовано фото 18+

На Ровенщине пьяный подросток на иномарке устроил смертельную аварию / rv.npu.gov.ua

В среду вечером, 7 августа, в городе Сарны Ровненской области пьяный 15-летний местный житель за рулем автомобиля Skoda Oktavia, который принадлежит его отцу, сбил мужчину-велосипедиста.

Пострадал 34-летний житель города - у него была открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, открытый перелом колена, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.

По данным ведомства, пострадавшего доставили в местную больницу, а сегодня утром - 8 августа, мужчина умер.

В крови подростка обнаружили 0,8 промилле алкоголя. Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

В полиции показали фото с места смертельной аварии, одно из них - 18+.

На Ровенщине пьяный подросток на иномарке устроил смертельную аварию / rv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в ДТП попал автомобиль, за рулем которого находился 10-летний мальчик, ребенок погиб. В машине возле мальчика был его отец – он сидел на пассажирском сидении.