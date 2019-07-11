Был за рулем: в Николаевской области в ДТП погиб 10-летний мальчик

10-летний мальчик погиб, находясь за рулем авто / facebook/UA.National.Police.Nikolaev

На Николаевщине в ДТП с участием двух авто погиб 10-летний мальчик, который находился за рулем.

Урок вождения для малыша закончился смертельно: машину со стороны водителя сжало, словно под прессом. Отец ребенка находился рядом на пассажирском сидении, передает Нацполиция Николаевской области.

ДТП произошло около 9 утра 11 июля на автодороге Ольшанское-Николаев вблизи пгт. Ольшанское Николаевского района.

10-летний мальчик находился за рулем ВАЗ-2105, который столкнулся с Opel. Малыш умер на месте, отец ребенка и водитель Opel с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

10-летний ребенок погиб на месте / facebook/UA.National.Police.Nikolaev

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства автоаварии, продолжаются первоочередные следственные мероприятия.

Ранее на Киевщине в ДТП погибли двое военных.