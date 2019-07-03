На Харьковщине в масштабном ДТП погибла супружеская пара: ребенок остался сиротой

3 июля 2019, 13:17

Из-за столкновения трех транспортных средств умерли двое, пострадала девочка.

На Харьковщине в ДТП погибли 2 человека / facebook.com/police.kharkov

В Харьковской области произошло тройное ДТП: столкнулись легковушка, грузовик и маршрутка.

В результате аварии на месте погибла супружеская пара, пострадал их ребенок, который остался сиротой, сообщили в полиции Харьковской области.

Столкновение произошло 2 июля 106 км автодороги Красноград-Перещепино вблизи города Красноград.

Водителю авто Mercedes, 37-летнему жителю города Сумы во время движения стало плохо. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым авто Mercedes с последующим столкновением грузовика с рейсовым автобусом сообщением Сумы-Запорожье. В результате ДТП в автобусе никто не пострадал.

Легковушка от столкновения превратилась в фарш / facebook.com/police.kharkov

На месте происшествия погибли 37-летний водитель иномарки и его 39-летняя жена, которая сидела на переднем пассажирском сиденье. Также пострадала малолетняя дочь погибших. 12-летняя девочка получила перелом руки. Ее госпитализировали в хирургическое отделение Красноградской больницы. Состояние ее здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Водитель грузовика не пострадал / facebook.com/police.kharkov

Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее в Николаевской области столкнулись микроавтобусы.

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ДТП Харьковская область
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