Погибла девушка, 15 пострадали: в Николаевской области столкнулись микроавтобусы

В ДТП погибла 25-летняя девушка, еще 15 пострадали / facebook/UA.National.Police.Nikolaev

В Николаевской области вблизи села Благодатное произошло жуткое ДТП с участием пассажирского и грузового микроавтобусов.

В результате аварии пострадали 15 человек и один человек погиб, сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

По словам правоохранителей, ДТП произошло примерно в 12:30 на 87 км автодороги Н-24 Николаев – Благовещенское.

Управлял грузовым автобусом Mercedes Benz 45-летний водитель, а маршрутным Mercedes Sprinter сообщением Николаев-Первомайск 35-летний мужчина. Оба водителя получили травмы.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажир рейсового микроавтобуса погибла.

Водитель грузового микроавтобуса чудом остался жив / facebook/UA.National.Police.Nikolaev

На месте происшествия пострадавшим оказывают помощь сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели, направлена ​​группа в составе следователей и криминалистов Следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Водители и пассажиры пострадали из-за столкновения / facebook/UA.National.Police.Nikolaev

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