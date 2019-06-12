Погибли пятеро лесорубов: на Закарпатье грузовик сорвался с горы

На Закарпатье в ДТП погибли лесорубы, выяснили журналисты / transkarpatia.net

В Закарпатской области грузовой автомобиль ЗИЛ-131 скатился с горы в реку, погибли пять человек.

Погибли люди, которые поехали в лес на грузовике на заготовку дров, двое погибших — сотрудники лесхоза, пишут Новости Закарпатья.

По данным издания, грузовик скатился в реку, поскольку из-за сильной грозы водитель не справился с управлением.

"…пятеро жителей села Тарасовка Тячевского района на автомобиле… отправились в лес на заготовку дров… Сейчас четверо погибших найдены, а пятого — ищут…", — отмечается в материале.

Напомним, 30 мая в Збаражском районе Тернопольской области лоб в лоб столкнулись легковой автомобиля и грузовик, погибли четыре человека, а еще один — получил травмы. Позже стало известно, что в ДТП погибли энергетики.