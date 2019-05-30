Жуткое ДТП на Тернопольщине: в результате лобового столкновения погибли четверо энергетиков

Смертельное ДТП в Тернопольской области / tp.npu.gov.ua

В четверг, 30 мая, в Збаражском районе Тернопольской области в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли четверо, еще один человек получил травмы.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Тернопольской области, по предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, легковушка двигалась в направлении Тернополя, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, один из госпитализированных мужчин скончался в больнице. Погибшие и пострадавшие в этом ДТП - бригада рабочих Укрэнерго, которые возвращались с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаес-Жешув.

Читайте такжеЖуткое ДТП с пожаром: в России в огне погибли известные комикиТакже опубликован список погибших энергетиков:

Богдан Михайлович Брилинский, старший мастер бригады по ремонту воздушных линий;

Игорь Олегович Стукало, электромонтер по ремонту воздушных линий;

Владимир Васильевич Дударь, электромонтер по ремонту воздушных линий;

Виталий Александрович Мацюк, электромонтер по ремонту воздушных линий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре в результате столкновения трех авто есть погибшие.