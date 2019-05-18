"Погибли дочь, зять и внук": в Днепре столкнулись три авто, опубликованы фото с места ДТП

В Днепре в результате ДТП погибли три человека / dp.dsns.gov.ua

В Днепре в пятницу, 17 мая, столкнулись три автомобиля, погибли два человека, а также тяжело травмирован ребенок.

Смертельная авария произошла на ул. Маршала Малиновского, столкнулись Peugeot, Кіа и Toyota Tundra, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Днепропетровщине.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП погибли водитель и пассажир авто Peugeot.

По данным Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области в ДТП пострадали два человека: мальчик, 2008 года рождения, — пассажир Peugeot 309, и водитель автомобиля Kia.

В аварии погибли мужчина и женщина, а позже в больнице скончался их 11-летний сын, пишет Информатор.

Жительница Днепра Оксана Земляченко в Facebook написала, что 17 мая в аварии погибли родные учительницы из 87-й школы Татьяны Шибановой — дочь Лариса, зять Алексей и внук Ярослав.

Напомним, 5 мая в селе Жежелев Казатинского района Винницкой области столкнулись два легковых авто — Mazda и Fiat Doblo, погибли четыре пассажира, а водители — пострадали.