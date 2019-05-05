На Виннитчине не разминулись иномарки, погибли 4 человека

На Виннитчине столкнулись две иномарки, погибли четыре человека / vn.npu.gov.ua

В воскресенье, 5 мая, в селе Жежелев Казатинского района Винницкой области столкнулись два легковых автомобиля — Mazda и Fiat Doblo, погибли четыре пассажира, а водители — пострадали.

Смертельная авария произошла на трассе Житомир — Могилев-Подольский (М-21) около 5:00, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Виннитчине.

По данным ведомства, следователи предварительно выяснили, что авто Mazda двигалось в сторону Винницы, выехало на полосу встречного движения и там столкнулось с другой иномаркой.

"...на месте происшествия погибли две пассажирки Mazda, 1976 и 1998 года рождения, жительницы Киевской области, и пассажиры Fiat Doblo — мужчина и женщина, 1944 и 1945 года рождения, жители г. Гайсин Винницкой области", — отмечается в сообщении.

Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло смерть нескольких человек) Уголовного кодекса.

Напомним, 21 апреля в селе Крупа Волынской области столкнулись авто Volkswagen Caddy и рейсовый автобус, погибли три человека, а 16 — пострадали. В полиции сообщали, что ДТП могло произойти из-за нарушения правил дорожного движения.