Смертельное ДТП под Луцком: в полиции назвали возможную причину

Под Луцком смертельное ДТП могло произойти из-за нарушения правил дорожного движения, сообщили в полиции / vl.npu.gov.ua

В селе Крупа Волынской области (населенный пункт находится под Луцком) легковой автомобиль Volkswagen Caddy мог столкнуться с рейсовым автобусом из-за нарушения правил дорожного движения.

В результате аварии погибли жители Луцка, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Волыни.

В ведомстве добавили, что после ДТП были госпитализированы три пассажира автобуса.

По предварительным данным, водитель легковушки, выезжая на дорогу Луцк — Дубно, не предоставил преимущество в движении и из-за этого столкнулся с рейсовым автобусом Эталон.

"За рулем... Volkswagen Caddy находился 59-летний житель Луцка. Водитель, а также двое пассажиров этого транспортного средства — 28-летняя жительница Луцка и ее 7-летний сын, погибли на месте происшествия. Еще одного пассажира автомобиля, 5-летнего жителя Луцка, госпитализировали в реанимацию областной клинической больницы", — сообщили в полиции.Читайте такжеВ Одессе в жутком ДТП погибли дети местных бизнесменов

Правоохранители решали вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что 21 апреля в селе Крупа Волынской области столкнулись Volkswagen Caddy и рейсовый автобус, погибли три человека, а 16 — пострадали. СМИ писали, что на месте ДТП работали восемь бригад скорой.